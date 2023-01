Legende: Schrei vor Glück Michael van Gerwen zeigt einen nahezu perfekten Halbfinal und kämpft am Dienstag um seinen 4. WM-Titel. Imago/Pro Sports Images

Michael van Gerwen hat am Dienstagabend in London die Chance, sich zum 4. Mal nach 2014, 2017 und 2019 zum Darts-Weltmeister zu werfen. Der 33-jährige Niederländer setzte in seinem Halbfinal gegen Dimitri van den Bergh zur ganz grossen Show an und demütigte die Nummer 15 der Setzliste gleich 6:0 – ein «White Wash».

Nebenschauplätze helfen «Mighty Mike»

Van den Bergh liess sich früh im Duell in Nebenschauplätze verstricken. Der Belgier liess sich aufreizend viel Zeit und echauffierte sich zurecht über mangelnde Distanz Van Gerwens bei seinen Würfen. «Mighty Mike» blieb unbeeindruckt, kam auf einen Average von 108,28, schaffte in 58 Prozent der Fälle den Checkout und gestand seinem Kontrahenten nur insgesamt 4 der 22 gespielten Legs zu.

Zuvor hatte Michael Smith (ENG) dem Märchen des «German Giant» Gabriel Clemens ein Ende gesetzt. Nach ausgeglichenem Beginn zog der Finalist von 2019 und 2022 davon. Am Ende lautete das Skore zugunsten des «Bully Boy» 6:2. Nun bietet sich Smith die Revanche für 2019, als er Van Gerwen 3:7 unterlag.