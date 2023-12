Darts-WM in London

Legende: Der Final der letzten Ausgabe Michael Smith (vorne) setzte sich gegen Michael van Gerwen durch. IMAGO / Pro Sports Images

Wo findet die WM statt?

Wie immer findet die WM der Professional Darts Corporation (PDC) im Londoner Alexandra Palace statt. Im «Ally Pally» sorgen verkleidete Fans für eine unvergleichliche Stimmung.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Los geht's am Freitagabend. Direkt in der 1. Session wird auch der amtierende Weltmeister Michael Smith antreten. Der Final findet am Abend des 3. Januars statt.

Wie viele Spieler sind dabei?

Insgesamt treten 94 Männer und 2 Frauen an. Die Top 32 der Weltrangliste sind gesetzt und müssen erst in der 2. Runde ran. Schweizer Teilnehmer sind keine am Start.

Wer sind die Favoriten?

Der grösste Favorit auf den Titel ist der Engländer Luke Humphries. 3 der letzten 4 Major-Turniere konnte «Cool Hand Luke» für sich entscheiden. Neben dem 28-Jährigen sollte man den dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen und den Champion von 2021, Gerwyn Price auf der Rechnung haben. Titelverteidiger Smith kämpft aktuell mit seiner Form.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Für den Sieger gibt's 500'000 Pfund, insgesamt werden 2,5 Millionen Pfund ausgeschüttet.