Vor 2 Jahren wurde Michael Smith noch Weltmeister. Nun ist der Engländer in der 2. Runde der Darts-WM bereits gescheitert.

Weltnummer 2 Smith bleibt schon in Runde 2 hängen

Darts-WM in London

Legende: Kommt nach Weihnachten nicht in den «Ally Pally» zurück Michael «Bully Boy» Smith. Imago Images/Simon West

Der «Ally Pally» in London hat am späten Donnerstagabend seine erste dicke Überraschung der diesjährigen Darts-WM erlebt. Mit Michael Smith blieb die Weltnummer 2 bereits bei ihrem 1. Einsatz in der 2. Runde hängen. Der Weltmeister von 2023 musste sich dem Niederländer Kevin Doets nach einem dramatischen 5. Satz mit 2:3 geschlagen geben.

Geschichte aus Vorjahr wiederholt sich nicht

Smith hatte in den Sätzen zum 1:0 und 2:1 jeweils vorlegen können, Doets liess aber nicht locker und schaffte zweimal den Anschluss. Im 5. Umgang lieferten sich die beiden einen spannenden Schlagabtausch auf hohem Niveau, der erst im Tiebreak ein Ende fand. Aussenseiter Doets setzte sich mit 5:3 durch und sorgte dafür, dass sich die Geschichte aus dem Vorjahr nicht wiederholte.

An der letztjährigen WM hatten sich die Wege von Smith und Doets ebenfalls in der 2. Runde gekreuzt. Auch da erspielte sich der Niederländer gegen den damaligen Titelverteidiger Smith Matchdarts, konnte diese aber nicht verwerten und musste dem Favoriten zum Sieg gratulieren.