Peter Wright setzt sich an der Darts-WM im Halbfinal gegen Gary Anderson durch. Im Final am Montag wartet Michael Smith.

Darts-WM in London

Peter Wright greift zum 3. Mal in seiner Karriere nach dem Titel an der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Der bunt frisierte Schotte behielt in einem hochklassigen Halbfinal gegen seinen Landsmann Gary Anderson mit 6:4 die Oberhand.

Dabei stellte «The Snakebite» Wright einen neuen Weltrekord auf. Mit 24 Aufnahmen von 180 Punkten übertraf er die bisherige Bestmarke von 22 Punktemaximums, die Anderson zu einem früheren Zeitpunkt aufgestellt hatte. «Ich denke das war die beste Leistung meiner Karriere», sagte der 51-jährige Wright nach seinem Halbfinal-Erfolg.

Im Kampf um seinen 2. WM-Titel steht Wright nur noch Michael Smith im Weg. Der «Bully Boy» löste sein Final-Ticket dank eines souveränen 6:3-Erfolgs im englischen Duell gegen James Wade.

Smith will es bei seiner 2. Finalteilnahme besser machen als 2019, als er Michael van Gerwen deutlich mit 3:7 unterlag. Der Final im «Ally Pally» findet am Montagabend um 21:00 Uhr statt.