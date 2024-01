Luke Littler pflügt an der Darts-WM weiterhin unaufhaltsam durchs Tableau. Der erst 16-jährige Engländer liess im Viertelfinal Brendan Dolan (NIR) keine Chance und gewann souverän mit 5:1. Littler gelingt damit bei seiner ersten WM-Teilnahme gleich der Sprung unter die letzten 4.

Cross mit grandioser Aufholjagd

Im Halbfinal trifft «The Nuke» am Dienstag auf Rob Cross (ENG). Cross hatte die Fans im «Ally Pally» im 1. Viertelfinal in Ekstase versetzt. Der Weltmeister von 2018 lag gegen Landsmann Chris Dobey mit 0:4 Sätzen zurück, setzte dann aber zur grossen Aufholjagd an und siegte schliesslich mit 5:4.

Van Gerwen scheidet aus

Überraschend gescheitert ist Michael van Gerwen. Der an Nummer 2 gesetzte Niederländer unterlag im Viertelfinal einem furios aufspielenden Scott Williams (ENG) mit 3:5 und muss damit weiter auf seinen ersten WM-Titel seit 2019 warten.