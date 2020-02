Sie haben am Wochenende nicht nur Sport geschaut? Kein Problem! Wir liefern Ihnen die besten Szenen in unserem «Hesch gseh?»-Video nach.

Es war auch an diesem Februar-Wochenende wieder extrem viel los in der Sportwelt. So viel, dass man gar nicht alles mitbekommen kann. Um diesem «Problem» Abhilfe zu schaffen, gibt es unser neues Wochenend-Format «Hesch gseh?».

Darin sollen auch Szenen und Momente Platz haben, die abseits des grossen Scheinwerferlichtes geschehen. Wir wünschen gute Unterhaltung!