Sie haben am Wochenende nicht nur Sport geschaut? Kein Problem! Wir liefern Ihnen die besten Szenen in unserem «Hesch gseh?»-Video nach.

Es war auch an diesem Februar-Wochenende wieder extrem viel los in der Sportwelt. So viel, dass man gar nicht alles mitbekommen kann. Um diesem «Problem» Abhilfe zu schaffen, gibt es unser neues Wochenend-Format «Hesch gseh?».

Darin sollen auch Szenen und Momente Platz haben, die abseits des grossen Scheinwerferlichtes geschehen. Nach der Premiere letzte Woche kommt nun die 2. Ausgabe. Wir wünschen gute Unterhaltung!