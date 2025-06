Legende: Weiter in Hochform Catherine Debrunner. Keystone/Tolga Akmen

Catherine Debrunner war am Wochenende in Rekordlaune. Die Thurgauerin stellte beim Meeting Weltklasse am See gleich drei globale Bestmarken auf.

Die fünffache Goldmedaillengewinnerin an den Paralympics in Paris verbesserte den eigenen Bestwert über 400 Meter auf 49,02 Sekunden und über 1500 Meter auf 3:02,26 Minuten. Über 5000 Meter holte sie sich mit einer Zeit von 10:24,36 Minuten den Weltrekord zurück.

Distanz spielt keine Rolle

Auch an den ParAthletics in Nottwil eine Woche zuvor hatte die Thurgauerin mit 15,20 Sekunden über 100 Meter eine Bestmarke aufgestellt. Damit ist sie in ihrer Wettkampf-Klasse Weltrekordhalterin über alle Distanzen, nämlich über 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 km, 21 km (Halbmarathon) und Marathon.