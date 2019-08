Mohammed «MoAuba» Harkous (22) hat beim Fifa E-World-Cup in London als erster Deutscher den WM-Titel gewonnen.

Der Spieler von Werder Bremen setzte sich im konsolenübergreifenden Final in der Fussball-Simulation Fifa 19 gegen Titelverteidiger Mosaad «Msdossary» Aldossary aus Saudi-Arabien mit 3:2 durch. Mit dem Triumph sicherte sich Harkous ein Preisgeld von 250'000 Dollar und die Teilnahme an der Fussballer-Gala «The Best».

Überraschungssieg gegen den Vorjahressieger

«Es ist verrückt, das habe ich nicht erwartet, unglaublich», sagte «MoAuba» nach dem Spiel. Vor knapp 1700 Zuschauern in der 02-Arena überraschte der deutsche PS4-Spieler auf der Xbox One mit einem 1:1 und sicherte sich den Titel dann mit einem 2:1-Erfolg gegen den grossen Favoriten auf der Playstation.

Der Titelgewinn durch «MoAuba» war verdient. Er schaltete nach dem starken 2. Gruppenrang der Reihe nach Vorjahresfinalist «Pinna97», «Maestro» und PS4-Weltnummer 1 «Nicolas99fc» aus.

Irrer Halbfinal gegen «Nicolas99fc» von Basel

Das Highlight der K.o.-Phase war aber nicht der Final, sondern wohl das Halbfinal-Duell zwischen «MoAuba» und eben diesem «Nicolas99fc». Der Spieler des FC Basel war Topfavorit auf den Titel, lag aber nach dem Hinspiel mit 1:4 hinten. Doch der Argentinier schaffte das Unmögliche und erzielte in der 4. Nachspielminute des Rückspiels tatsächlich den Treffer zum 4:1. Das nachfolgende Elfmeterschiessen gewann jedoch trotzdem «MoAuba» und zog so in den «Grand Final» ein.

Turnier mit vielen Überraschungen

Mit «Tekkz», er hatte diese Saison am meisten FUT-Titel gewonnen, und «Daxe» schieden zwei Mitfavoriten schon in der Gruppenphase aus. Das Aus von Vorjahresfinalist Stefano «Pinna97» Pinna im Achtelfinal gegen «MoAuba» war nur die vorletzte Überraschung. Die letzte war ebenfalls dem Weltmeister gegönnt: Der Triumph über «MSdossary».

Sendebezug: Livestream auf www.srf.ch/sport, 04.08.19, 16:00 Uhr