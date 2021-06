Die Schweiz räumt an der Para-Leichtathletik-EM in Polen am Mittwoch gleich mehrfach ab.

Legende: Freut sich über EM-Gold Patricia Eachus. zvg

Grosser Coup von Patricia Eachus. Die 31-Jährige fuhr an der Para-Leichtathletik-EM über 1500 Meter zu Gold. Lange war sie in Lauerposition geblieben, ehe sie in der entscheidenden Rennphase eine Schippe drauflegte und völlig überraschend trimphierte. Ihr bisheriges Bestresultat über 1500 m erreichte sie 2014 an der EM in Swansea (GBR) mit Bronze.

Zweite wurde die Niederländerin Nikita Den Boer. Die Thurgauerin Catherine Debrunner, welche am Vortag noch auf der 100-Meter-Distanz Gold gewonnen hatte, klassierte sich dahinter auf dem 3. Rang.

Gold für Hug, Bronze für Handler

Bei den Männern gewann Marcel Hug über die gleiche Distanz. Der 35-Jährige legte die anderthalb Kilometer in 3:00,37 zurück, womit er den zweitplatzierten Briten Daniel Sidbury auf fünf Sekunden distanzierte.

Auch die Standing-Athleten können sich an der EM in Polen über Edelmetall freuen: Philipp Handler holte sich über 100 Meter (T13) Bronze – es ist bereits die 6. EM-Medaille in der Karriere des 29-jährigen Zürchers.