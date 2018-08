Zwei Teams mit je fünf Spielern verteidigen ihre eigene Basis und greifen gleichzeitig die gegnerische an. Jeder Spieler wählt und steuert einen Helden mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Das Team, das zuerst den gegnerischen Hauptturm zerstört (den «Ancient», daher der Name «Defense of the Ancients»), hat die Partie gewonnen. Eine Partie dauert ungefähr eine halbe Stunde. An Turnieren wird «Best of 3» oder «Best of 5» gespielt.