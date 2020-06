Legende: Herbe Klatsche für die Schweizer eNati «Dufty80» und «Lubo» müssen sich Brasilien geschlagen geben. SRF

Nachdem die Schweiz im «eFriendly»-Turnier gegen Deutschland am 31. Mai mit 4:1 triumphieren konnte, wartete am Donnerstagabend mit Brasilien ein weiteres Schwergewicht des (virtuellen) Fussballs auf die eNati.

Im Duell gegen die «eSeleção» wurde jeweils eine Partie im «Ultimate Team»-Modus auf der Playstation 4 und eine auf der Xbox One ausgetragen. Dabei durften beide Nationalteams 3 beliebige Legendenkarten aufstellen, der Rest des Teams musste mit Spielern der jeweiligen Nationalität gefüllt werden.

Keine Chance gegen Ronaldo

In der ersten Partie traf Luca Boller auf Paul Neto. Der E-Sportler des FC Basel hielt mit dem Südamerikaner auf der Playstation 4 gut mit, konnte seinen Ballbesitz aber nicht in Tore ummünzen. Am Ende verlor Boller 0:2.

In der zweiten Begegnung lief es Leandro Curty auf der XboxOne ebenfalls nicht wunschgemäss. Schon früh lag der 18-Jährige mit 0:2 hinten, letztendlich setzte es gar eine 0:5-Pleite ab. 5-facher Torschütze auf dem virtuellen Rasen dabei: Brasiliens Ikone Ronaldo.