Am Samstag begann das Kräftemessen der besten «Pro-Evolution-Soccer-2020-Gamer» Europas. 8 Teams verbleiben noch im Rennen um den EM-Titel.

Legende: E-Sport auf Top-Niveau. Die eEuro 2020 geht am Sonntag in die entscheidende Turnierphase. SRF

Nach dem ersten Tag der eEURO 2020 sind die Viertelfinalisten bekannt. In Gruppe A marschierte Spanien als Gruppensieger durch, während Rumänien im Entscheidungsspiel Deutschland bezwang. In Gruppe B überstanden Italien und Serbien die Vorrunde.

Weiter im Turnier mit dabei sind auch die Niederlande und Kroatien, die sich in Gruppe C durchsetzten. Frankreich und Israel lauten die Vertreter der Gruppe D, die am Sonntag um den Titel kämpfen werden.

SRF übertragt sämtliche Spiele der K.o.-Phase am Sonntag ab 10:30 im Livestream in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport.