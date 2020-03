Legende: Brilliert auch beim virtuellen Fussball Marco Asensio. imago images

Spaniens höchste Fussballliga nutzte die spielfreie Zeit für ein offizielles Fifa-20-Turnier. Bei der «La Liga Challenge» trat am Wochenende jeweils ein Spieler pro Klub an der Konsole gegen die Ligakonkurrenten in einem K.o.-System an. Dabei sammelten die Profis Spendengelder in Höhe von mehr als 140'000 Euro im Kampf gegen das Coronavirus.

Im Final des virtuellen Wettkampfs schlug Reals Marco Asensio seinen Kontrahenten Aitor Ruibal von CD Leganes mit 4:2. Die Begegnungen wurden via Online-Plattform «Twitch» live gestreamt, wobei die Zuschauer Geldbeträge an das Kinderhilfswerk Unicef spenden konnten.

Legenden-Boxen auf der Konsole

Auch im Boxsport sollen virtuelle Turniere den Fans Ablenkung von der Corona-Krise bieten. Die World Boxing Super Series (WBSS) veranstaltet in dieser Woche das «eWBSS Heavyweight Legends Tournament», bei dem Kämpfe von 8 Ikonen des Schwergewichts in der Simulation «Fight Night Champion» auf dem Programm stehen. Im Gegensatz zum Fifa-Turnier der spanischen Fussballer werden die Boxlegenden nicht von realen Spielern gesteuert, sondern nur von einem Computer simuliert.

Wir freuen uns sehr, Fans, die in dieser schwierigen Zeit zu Hause festsitzen, etwas Unterhaltung bieten zu können.

Im ersten Viertelfinal am Montagabend qualifizierte sich das virtuelle Abbild von Muhammed Ali gegen seinen Kontrahenten Evander Holyfield vor über 150'000 Zuschauern im Livestream für den Halbfinal. Ihm folgte Joe Frazier nach einem K.o.-Sieg über Lennox Lewis. In den weiteren Duellen stehen sich Mike Tyson und Eric Esch sowie George Foreman und David Haye gegenüber.

E-Sports in der Formel 1

Auch die Formel 1 reagierte bereits auf die coronabedingte Rennpause und lancierte kurzerhand eine virtuelle Rennserie.