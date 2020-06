Weil Charles Leclerc für den virtuellen GP in Kanada Forfait gab, stand George Russell bereits vor dem abschliessenden Rennen der Virtual Grand Prix Series als Gesamtsieger fest.

Russell liess es sich aber nicht nehmen, sein fahrerisches Können an der Konsole auch beim letzten Saisonrennen zu beweisen. Der Williams-Pilot gewann den GP in Montreal souverän vor Alexander Albon (Red Bull) und Esteban Gutiérrez (Mercedes).

Der Brite feiert den 4. Sieg in Serie in der virtuellen Formel 1 und kann die richtige Formel-1-Saison in 3 Wochen als virtueller Weltmeister in Angriff nehmen.