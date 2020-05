Zahlreiche prominente Motorrad-Fahrer massen sich am Sonntag auf der Strecke in Jerez. Wir haben das Video des virtuellen Rennens.

Die virtuellen Fights um Moto-GP-Siege finden Anklang. Am ersten Mai-Wochenende wurde auf der Spielkonsole der Grand Prix von Spanien abgefahren – und zwar in allen drei Kategorien (kein Schweizer am Start). Schauen Sie oben im Video, wie sich die Piloten auf ungewohntem Terrain schlugen. Triumphator im MotoGP-Rennen: Der Spanier Maverick Viñales vor Landsmann Alex Marquez. Dessen Bruder, der 8-fache Weltmeister Marc, musste sich mit Rang 4 begnügen.