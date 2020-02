Legende: Die Teams, die 2018 an den E-Klub-Weltmeisterschaften teilgenommen hatten fifa.com , Link öffnet in einem neuen Fenster

In Mailand treten bis Sonntag die besten Fifa-Teams an, um sich den Titel des «Fifa E-Klub-Weltmeisters» zu sichern. Mehr als 190 Klubs haben in der Quali teilgenommen, 24 Teams stehen in der Finalrunde.

Legende: Der Turnierablauf erklärt: Am Freitag und Samstag werden die Gruppenspiele gespielt, am Samstag und Sonntag folgen die K.o.-Spiele. fifa.com/fifaeworldcup , Link öffnet in einem neuen Fenster

An den Finaltagen spielen die besten Duos in 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Partien um den Titel. Es geht um Preisgelder von 100'000 US-Dollar. Zudem können wertvolle Punkte auf dem Weg zum Einzeltitel gewonnen werden. Das Turnier vom Wochenende ist zudem Teil der «Global Series» und stellt eines von acht «Major»-Turniere dar.

Schweizer Vertretung, aber keine Schweizer

Zum 2. Mal dabei ist das E-Sport-Team des FC Basel. Bei der Auflage 2018 hatte es die K.o.-Runden erreicht. Das Team besteht dieses Jahr aus Gonzalo Nicolas «Nicolas99fc» Villalba (PS4) und Florian «CodyDerFinisher» Müller (Xbox One).

Villalba, der letztjährige Gewinner der PS4-Global-Series, ist sogleich Titelverteidiger: 2019 gewann er die E-Klub-Weltmeisterschaft zusammen mit «Tekkz» für das Team «KiNG eSports». Schweizer E-Sportler sind derweil keine vertreten.