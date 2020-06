Nach den Grand Prix' von Spanien und Monaco holte sich George Russell am Sonntag auch den Sieg beim virtuellen GP von Aserbaidschan. Der Brite setzte sich auf dem Kurs in Baku vor Alex Albon und Esteban Gutierrez durch. Dank dem 3. Triumph in Serie stösst Russell Charles Leclerc vor dem abschliessenden Rennen in Kanada vom WM-Thron.

Legende: Schlussklassement des Virtual GP von Baku Die Top 10. Twitter: Formula 1

Debakel für Leclerc

Der Monegasse erwischte einen schwarzen Tag. Bereits das Qualifying misslang Leclerc gründlich, es resultierte lediglich Startplatz 10. Im Rennen lief es dem Ferrari-Piloten dann sogar noch schlechter. Am Ende stand für Leclerc ein 14. Rang zu Buche.

Vorentscheidung gefallen

Nach 7 von 8 Rennen der «Virtual Grand Prix Series» liegt Russell neu mit 121 Punkten an der Spitze. Leclerc folgt als erster Verfolger mit 99 Zählern. Komplettiert wird das Podest vor dem finalen Konsolen-Event von Red-Bull-Fahrer Albon.