Mehrkampf am ETF in Lausanne

Kunstturner Noe Seifert gewinnt den Mehrkampf am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne souverän und kürt sich damit zum Schweizer Meister.

Benjamin Gischard belegt im letzten Wettkampf seiner Karriere den 4. Platz.

Bei den Frauen geht der Sieg an Angela Pennisi.

Noe Seifert hat sich an den Schweizer Meisterschaften in Lausanne, die im Rahmen des eidgenössischen Turnfests ausgetragen wurden, seinen vierten Mehrkampf-Titel in Folge gesichert. Der 26-jährige Aargauer lieferte sich mit Florian Langenegger und Luca Giubellini einen Wettkampf auf hohem Niveau. Mit 81,615 Punkten behielt Seifert schliesslich die Oberhand vor Langenegger (80,332) und Giubellini (78,665).

Benjamin Gischard (78,649) verpasste das Podest auf Rang 4 denkbar knapp. Für den 29-Jährigen war es der letzte Auftritt auf Profiniveau. Vom Publikum in Lausanne wurde er mit warmem Applaus und Ovationen bedacht.

Gischard zu Gast im «Sportpanorama» Box aufklappen Box zuklappen Nach seiner Abschiedstour am ETF in Lausanne ist Benjamin Gischard am Sonntag zusammen mit Ian Raubal bei Sascha Ruefer im «Sportpanorama» zu Gast. Die Sendung beginnt um 18:00 Uhr.

Seifert weist Langenegger und Giubellini in die Schranken

Bei den Frauen heisst die neue Mehrkampf-Meisterin Angela Pennisi. Die 17-jährige Neuenburgerin kam in Abwesenheit der verletzten Titelverteidigerin Lena Bickel und Anny Wu als einzige Athletin über die Marke von 50 Punkten. Mit 50,250 Zählern setzte sie sich vor Martina Eisenegger (49,450) und Anina Wildi (49,150) durch.