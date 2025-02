Ein Jahr vor Olympia Viele Baustellen in Mailand und Cortina

Das Schweizer Team wird wohl mit einer Rekord-Delegation an die Olympischen Spiele nach Italien reisen. «Wir gehen in den aktuellen Planungen von rund 190 Athletinnen und Athleten aus», sagte Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic, in einer Medienmitteilung. Dies sei eine deutliche Steigerung zu den letzten Winterspielen von Peking, als 168 Personen mit an Bord waren. Besonders erfreulich sei, dass die Schweiz voraussichtlich in fast allen 16 Sportarten vertreten sein werde.