Bild 1 von 7. Faisal bin Al Hussein (61, Jordanien). Der in Grossbritannien und den USA ausgebildete Vizekönig sitzt seit 2019 im IOC-Exekutivkomitee. Der gelernte Militärhelikopter-Pilot verspricht mehr Demokratie in der olympischen Bewegung. Seine Sowohl-als-auch-Haltung in der Russland-Frage wird nicht überall gern gesehen.

Bildquelle: Imago/Xinhua.

1 / 7