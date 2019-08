Die Schweiz besiegt in Winterthur Argentinien in 3 Sätzen und trifft nun auf den Nachbarn aus Österreich.

Die Schweizer Faustball-Nationalmannschaft hat an der Heim-WM in Winterthur ohne grössere Probleme die Viertelfinals erreicht. In der sogenannten Double Elimination schlug das Team von Trainer Oliver Lang Argentinien in 3 Sätzen 11:5, 11:9, 11:5.

Nur im 2. Durchgang vermochten die Südamerikaner bis zum 9:9 mit den Schweizern mitzuhalten. Dann bewiesen die Schweizer aber die besseren Nerven und sicherten sich den Satz doch noch. Im Schlussdurchgang ging den Argentiniern die Luft aus – so konnten es sich die Schweizer gar leisten, alle Spieler einzusetzen und so Kräfte zu sparen.

Jetzt wartet Österreich

Dies könnte im Viertelfinal wichtig werden. Denn mit Österreich wartet ein anderes Kaliber als Argentinien auf das Heim-Team, zählt der östliche Nachbar doch ebenfalls zu den Titelanwärtern. Österreich wurde 2007 Weltmeister.

Die Österreicher lagen den Schweizern bei den letzten Grossanlässen: Die vergangenen fünf K.o.-Runden-Spiele an Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften gingen an die Schweiz.