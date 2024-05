Elite16-Turnier in Espinho

Legende: Erfolg mit letztem Einsatz Joana Mäder bei einem Dive. Imago/Beautiful Sports

Den Beachvolleyballerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder ist beim Elite16-Turnier in Espinho (POR) ein Exploit gelungen. Das Schweizer Duo schlug im letzten Gruppenspiel die amerikanischen Weltmeisterinnen Sara Hughes und Kelly Cheng 21:15, 29:27 und stiess auf den 3. Gruppenrang vor, der zur Teilnahme an der Zwischenrunde berechtigt.

Davor hatten Vergé-Dépré/Mäder gegen die Deutschen Svenja Müller/Cinja Tillmann in 3 Sätzen verloren. Das Turnier ist für das Olympia-Ranking von Bedeutung.

Auch Hüberli/Brunner in der K.o.-Phase

Weiter geht das Turnier auch für Tanja Hüberli und Nina Brunner. Dies, obwohl die Europameisterinnen gegen Tina Graudina und Anastasija Samoilova aus Lettland die zweite Niederlage in der Gruppenphase bezogen.

Beim 16:21, 21:14, 18:20 liessen Hüberli/Brunner vier Matchbälle ungenutzt. Nach Rang 3 in der Gruppe geht es für die beiden am Samstag ebenfalls in den Achtelfinals weiter.