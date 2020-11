An der Sportkletter-EM in Moskau gewinnt Sascha Lehmann die Goldmedaille in der Disziplin Lead.

Legende: Trumpfte in Moskau auf Sascha Lehmann. Keystone

Sascha Lehmann sorgte an der EM der Sportkletterer in Moskau für ein Schweizer Ausrufezeichen. Der 22-Jährige überzeugte im Final, kletterte höher als seine sieben Kontrahenten und holte Gold im Lead. Nach seinem Weltcupsieg in Villars 2019 ist der EM-Titel der grösste Erfolg von Lehmann bei der Elite.

Kampf um Olympia-Ticket am Freitag

Der Burgdorfer belegt nach den drei Einzeldisziplinen Speed, Bouldern und Lead in der Kombinationswertung den 2. Zwischenrang. Damit ist er weiterhin im Rennen, sich das letzte Ticket für die Olympischen Spiele 2021 zu sichern. Nach einem Ruhetag beginnt für die 20 besten Athleten am Freitag die Qualifikation der Kombination, gefolgt vom Final am Samstag.