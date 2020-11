Sascha Lehmann hat an der EM der Sportkletterer in Moskau eine zweite Medaille gewonnen – und ist doch der erste Verlierer. Im Kombinationswettkampf, bestehend aus den Disziplinen Speed, Bouldern und Lead, wurde er hinter dem Russen Alexei Rubzow Zweiter.

Weil in Moskau in der Kombination jedoch nur ein Startplatz für die olympische Premiere des Sportkletterns vergeben wurde, war die Freude bei Lehmann nach Silber getrübt. Er wird 2021 in Tokio nicht dabei sein. Die Olympia-Teilnahme verlor der Berner erst kurz vor Ende des Wettkampfs und denkbar knapp. Es fehlten ihm nur gerade 12 Sekunden zu EM-Gold und nach Tokio.

Gelungene EM mit dem grossen Aber

Die Qualifikation für die Kombination hatte Lehmann noch auf Rang 1 abgeschlossen und sich so in die Favoritenrolle für den Wettkampf am Samstag manövriert. Silber in der Kombination ist für den 22-Jährigen nach dem Titelgewinn in der Disziplin Lead drei Tage zuvor das 2. Edelmetall in Russlands Hauptstadt.

Lehmann ist damit im Besitz eines kompletten EM-Medaillen-Satzes. Im letzten Jahr in Edinburgh hatte er im Lead-Klettern Bronze geholt. In Tokio wird er seinen Medaillen-Satz an Grossanlässen indes nicht ausbauen können.