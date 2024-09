Sascha Lehmann und Jonas Utelli müssen sich an der Sportkletter-EM in der Kombination nur Sam Avezou geschlagen geben.

Die Sportkletter-EM in Villars-sur-Ollon hat für die Schweiz mit zwei weiteren Medaillen geendet. Zum Abschluss der Titelkämpfe glänzten Sascha Lehmann und Jonas Utelli in der Kombination mit der Silber- und der Bronzemedaille. Geschlagen wurde das Duo nur vom überragenden Sam Avezou.

Lehmann, der sich am Samstag zum Europameister im Lead gekrönt hatte, unterstrich seine Ambitionen bereits mit Platz 2 in der Qualifikation. Im Final reichte es ihm zum Auftakt im Boulder-Wettkampf zu 44,1 Punkten und Zwischenrang 7. In seiner Paradedisziplin Lead war Lehmann aber mit 92,1 Zählern einmal mehr der Beste.

Utelli hatte bei Halbzeit den 5. Platz belegt. Auch er zeigte im Lead eine starke Vorstellung und verbesserte sich dank 84,1 Punkten noch auf Rang 3. Mit dem gleichen Wert schnitt auch Avezou im Lead ab. Der Franzose legte den Grundstein zum Gesamtsieg mit 99,7 Zählern im Bouldern. In dieser Disziplin war er am Freitag überlegen Europameister geworden.

Rogora Kombinations-Europameisterin

Die Italienerin Laura Rogora hat sich die Goldmedaille im Kombination-Final (ohne Schweizer Beteiligung) gesichert. Die 23-Jährige aus Rom hatte nach dem Bouldern noch den 5. Platz belegt, überzeugte dann im Lead aber mit einem satten Score von 96,1. Damit distanzierte die Jugendweltmeisterin im Bouldern, Lead und der Kombination von 2019 ihre Konkurrenz deutlich.

So etwa Ayala Kerem. Die Israelin hatte das Bouldern mit einem starken Score von 99,5 als klar Beste abgeschnitten. Im Lead konnte sie mit 24 erreichten Punkten aber nicht mehr mithalten und rutschte auf den 5. Schlussrang ab. EM-Silber ging an Jewhenija Kasbekowa (UKR), Bronze holte sich Zélia Avezou (FRA), die jüngere Schwester von Sam Avezou.