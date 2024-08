Sascha Lehmann schnappt sich an der Heim-EM in Villars-sur-Ollon die Goldmedaille, Jonas Utelli wird Vierter.

Lehmann zum 2. Mal in der Karriere Europameister im Lead

Grosser Erfolg für die Schweiz bei der Sportkletter-Europameisterschaft im waadtländischen Villars-sur-Ollon: Sascha Lehmann hat sich vor Heimpublikum zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Europameister im Lead gekürt. Der 26-Jährige aus Burgdorf, der schon vor vier Jahren in Moskau triumphiert hatte, setzte sich knapp vor Sam Avezou durch.

Zweiter Schweizer Auf Rang 4

Als der 23-jährige Franzose als letzter der insgesamt 8 Finalisten seinen Anstieg in Angriff nahm, hatte Lehmann seine Route schon längst beendet. So musste der Schweizer am Schluss noch etwas zittern. Doch sein Score von 45+ – damit hatte er fast die Wand-Spitze erreicht – blieb für die Konkurrenz unerreichbar. Avezou kam «nur» auf 43+.

Zu dieser Konkurrenz gehörte mit Jonas Utelli noch ein zweiter Schweizer. Der 20-Jährige wurde am Ende, wegen Avezous Exploit, undankbarer Vierter. Die Bronzemedaille sicherte sich Guillermo Peinado Franganillo aus Spanien.