Die 99. Minute bei Valencia - Real am Samstagabend: Reals Brahim Diaz schlägt beim Stand von 2:2 eine Flanke ins Zentrum, Jude Bellingham nickt per Kopf ein. Doch während der Ball in der Luft ist, pfeift Schiedsrichter Jesus Gil Manzano ab. Real tobt. «Es ist etwas noch nie Dagewesenes passiert. Das ist mir noch nie passiert», so der aufgebrachte Real-Coach Carlo Ancelotti nach der Partie.

Wettinger jagen Klötzli

Ganz richtig ist das nicht. 7. Oktober 1989: Es läuft die Schlussphase der NLA-Partie zwischen Sion und Wettingen (im Video oben). Schiedsrichter Bruno Klötzli pfeift ab, während der Ball nach einem Schuss von Martin Rueda auf dem Weg ins Sittener Tor ist. Mehrere Wettinger Spieler verfolgen den flüchtenden Klötzli über das halbe Spielfeld, es setzt Schläge und Tritte ab. Ein FCW-Quartett wird hart bestraft, Alex Germann etwa wird für ein Jahr gesperrt und muss 20'000 Franken Busse bezahlen.

Ganz so wüst wie vor 35 Jahren sind die Szenen in Valencia nicht. Bellingham sieht wegen vehementen Reklamierens trotzdem die rote Karte.