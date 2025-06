Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe gibt Thomas Bach das IOC-Präsidium an Kirsty Coventry ab.

Bach übergibt den Chefposten offiziell an Coventry

Erste Frau an der IOC-Spitze

Legende: Übernimmt das IOC-Präsidium von Thomas Bach Kirsty Coventry (Archivbild). Imago Images/Xinhua

Kirsty Coventry hat das Amt an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Montag formell von Thomas Bach übernommen. Bei einer feierlichen Zeremonie in Lausanne übergab der 71-jährige Deutsche seiner Nachfolgerin, der ehemaligen Weltklasse-Schwimmerin aus Simbabwe, symbolisch einen Schlüssel zum IOC-Hauptsitz.

Bach räumt den Posten nach zwölf Jahren am Ende seiner zweiten Amtszeit, bleibt dem IOC aber als Ehrenpräsident verbunden. «Ich habe der olympischen Bewegung alles gegeben, was ich konnte», sagte Bach.

Der Fecht-Olympiasieger von 1976 hat das IOC durch turbulente Zeiten geführt. Russisches Staatsdoping, die Corona-Pandemie und Kriege setzten Bach unter Dauerdruck. Kritik gab es wegen seiner langjährigen Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin und seines milden Umgangs mit Chinas Menschenrechtsverletzungen.

Coventry hatte sich bei der Wahl im März gegen sechs männliche Mitbewerber durchgesetzt. Die 41-Jährige ist die erste Frau im höchsten IOC-Amt und die erste Präsidentin aus Afrika.