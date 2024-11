Tausende verkleidete Fans, das höchste Preisgeld des Jahres und 96 Spieler aus der ganzen Welt: Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember – 3. Januar) ist das prestigeträchtigste Turnier des Sports. Und erstmals darf sich auch ein Schweizer auf der ganz grossen Bühne im «Ally Pally» zeigen. Im deutschen Kalkar sicherte sich Stefan Bellmont in der westeuropäischen Qualifikation in einem Feld mit knapp 100 Teilnehmern den einzigen Startplatz.

«Der Tag lief super. Aber der Final war wirklich brutal hart – wir haben da schon auf WM-Niveau gespielt», sagt der 35-Jährige. In ebendiesem Endspiel bewies Bellmont Nervenstärke, als er einen Rückstand aufholte und sogar einen Matchdart seines Gegners Jimmy van Schie überstand. Das Board, auf welchem der Final gespielt wurde, hat sich der Zuger als Souvenir gesichert. Das Einschlagsloch im Bullseye des spektakulären 124-Finish zum entscheidenden Sieg ist noch immer zu sehen.

Vieles passiert im Kopf

Um in den entscheidenden Momenten die Nerven zu bewahren, wird Bellmont von einem Mentaltrainer unterstützt. «Der Kopf ist im Darts sehr wichtig. Dank dem Mentaltraining habe ich immer noch zusätzliche Sicherheit im Rücken», erklärt er. Aber auch die direkte Trainingsarbeit am Board ist wichtig. Dank dem eigenen Darts-Lokal, welches der ehemalige Koch vor wenigen Monaten in Cham eröffnet hat, konnte er seine Trainingsstunden von zwei auf vier Stunden am Tag verdoppeln.

05:39 Video Bellmont: «Ich habe einfach nie aufgegeben» Aus Sport-Clip vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 39 Sekunden.

Im Hinblick auf die WM werde er das Trainingspensum aber nicht noch einmal speziell erhöhen. «Vielleicht trainiere ich schon mal eine Stunde mehr. Aber ich will so weitermachen, wie es mir guttut.»

Zuerst gilt es für Bellmont aber, das Erreichte überhaupt zu fassen: «Ich habe es immer noch nicht ganz realisiert.» Das ändert sich dann vielleicht bei der Auslosung am Montag. Die besten 32 Spieler der Welt steigen erst in der 2. Runde ein. Denen geht der Schweizer zuerst also noch aus dem Weg. Dementsprechend hat er auch kein Wunschlos: «Das Gesamtpaket stimmt dann sowieso. Wer dann der Gegner ist, spielt keine Rolle.»

Auf die Enttäuschung reagiert

Noch im September hatte Bellmont mit einer Enttäuschung umgehen müssen. Bei der Swiss Darts Trophy in Basel, dem ersten grossen Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) in der Schweiz, hat er als Favorit einen der vier Startplätze für Schweizer Spieler verpasst. Bereits in der 1. Quali-Runde scheiterte Bellmont an Felix Schiertz, «einem sehr guten Freund».

03:33 Video Bellmont: «Ich blicke mega positiv auf die Saison zurück» Aus Sport-Clip vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 33 Sekunden.

Diesen Rückschlag konnte der Rechtshänder aber schnell verarbeiten. Weil mit dem WM-Quali-Turnier das grosse Highlight für ihn noch bevorstand. Und dort hat er bekanntlich abgeliefert.

Dem Ziel, voll vom Darts-Sport leben zu können, ist Bellmont einen Schritt näher gekommen. Es bleibt der Traum, auch wenn er sich sicher ist: «Die WM-Teilnahme wird das Grösste bleiben. Egal was noch kommt.»