Das Ziel war eine Medaille, und das Ziel war ganz nah. Doch am Ende reichte es der Schweizer Frauen-Staffel über 4x100 m knapp nicht. Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und Salomé Kora fehlten in Berlin 7 Hundertstelsekunden zu EM-Bronze.

Ich habe mich am Schluss zu verkrampft.

Und dies, obwohl das Quartett mit 42,30 Sekunden nur 0,01 Sekunden über dem Schweizer Rekord blieb. Für Kambundji ist dieses Ergebnis besonders bitter: Der 26-Jährigen blieb nach 100 m und 200 m nun auch in der Staffel nur der 4. Rang. «Ich weiss gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist schade, schade, schade», sagte eine enttäuschte Kambundji.

Gold holten sich die Läuferinnen aus Grossbritannien, in der Jahresweltbestzeit von 41,88 Sekunden. Silber ging an die Niederlande, Deutschland schnappte der Schweiz die Bronzemedaille weg. «Die Deutschen wären eigentlich in Reichweite gelegen. Aber ich habe mich am Schluss zu verkrampft», sagte Kora.

Männer scheitern in Quali Die Schweizer Männer mit Suganthan Somasundaram, Silvan Wicki, Florian Clivaz und Alex Wilson schieden über 4x100 m in der Qualifikation aus. Die Zeit von 39,13 Sekunden reichte nicht.