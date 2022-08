Die amtierenden Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli kommen im EM-Viertelfinal in München gegen die Deutschen Chantal Laboureur/Sarah Schulz zu einem komfortablen 21:12, 21:15-Sieg und spielen erneut um die Medaillen.

Im Halbfinal treffen sie schon am Freitagabend um 19:00 Uhr (live bei SRF) auf das spanische Gespann Daniela Alvarez/Tania Moreno.

Anouk Vergé-Dépré und Menia Bentele ziehen an der EM in München gegen Katja Stam/Raisa Schoon mit 20:22, 21:19, 11:15 den Kürzeren. Der Viertelfinal bedeutet damit Endstation.

Nina Brunner und Tanja Hüberli waren vor dem EM-Viertelfinal gewarnt: Ihre deutschen Gegnerinnen hatten am Donnerstag schliesslich mit Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré ein anderes Schweizer Gespann aus dem Turnier genommen.

Doch die Europameisterinnen des letzten Jahres waren gegen Chantal Laboureur/Sarah Schulz bereit für die Aufgabe. Nach einem schleppenden Start stellten sie innert kurzer Zeit von 9:9 auf 20:11 und brachten den ersten Satz im verregneten München wenig später ins Trockene.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Schweizerinnen, bei denen Brunner immer wieder mit gelungenen Verteidigungsaktionen glänzte, spielbestimmend. Nach nur 36 Minuten stellten sie den Einzug in den Halbfinal sicher. Dort treffen sie am Freitagabend (ebenfalls live bei SRF) auf die Spanierinnen Daniela Alvarez/ Tania Moreno, die sie zuletzt in Hamburg locker in zwei Sätzen bezwingen konnten. Bei einer Niederlage hätte das Schweizer Duo im Spiel um Bronze eine weitere Chance auf eine Medaille.