Die Schweizer Frauen sind am Beachvolleyball-Turnier der European Championships in den Achtelfinals mit drei Duos vertreten. Nach Brunner/Hüberli und Vergé-Dépré/Bentele schafften am Donnerstag auch Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré den Einzug in die Runde der letzten 16.

Das Schweizer Gespann, das in der Gruppenphase je einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto hatte, entschied im Sechzehntelfinal ein enges Duell mit den Deutschen Kira Walkenhorst/Louisa Lippmann mit 21:19 und 22:20 für sich.

Im Achtelfinal wieder gegen Deutschland

Dank einem Schlussspurt konnte das Duo Kräfte sparen und einen Entscheidungssatz verhindern. Böbner/Vergé-Dépré lagen im 2. Durchgang mit 18:20 zurück, schafften den vorzeitigen Sieg mit 4 Punkten in Serie dann aber doch noch.

Im Achtelfinal wartet am Donnerstag erneut ein Gegner aus dem Gastgeberland auf das Schweizer Duo. Um 19:00 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen mit Chantal Laboureur/Sarah Schulz.