Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Nina Brunner/Tanja Hüberli gestaltet auch sein 2. EM-Gruppenspiel in München siegreich.

Auch Anouk Vergé-Dépré/Menia Bentele geben sich im 2. Spiel des Turniers keine Blösse.

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré müssen sich erstmals geschlagen geben.

Nina Brunner und Tanja Hüberli präsentieren sich an den European Championships weiter in guter Form. Dem deutlichen Auftaktsieg gegen die Deutschen Kira Walkenhorst/Louisa Lippmann liessen die Schweizer Titelverteidigerinnen am Mittwochvormittag einen weiteren Zweisatz-Erfolg folgen. Gegen das spanische Gespann Paula Soria/Sofia Gonzalez setzten sich Brunner/Hüberli in 34 Minuten mit 21:14, 21:15 durch.

Dank der makellosen Bilanz aus den beiden Gruppenspielen qualifizierten sich Brunner/Hüberli als Siegerinnen von Pool D direkt für den Achtelfinal. Diesen bestreiten sie am Donnerstagabend, die Gegnerinnen sind noch nicht bekannt.

Tadelloses Duo Anouk Vergé-Dépré/Bentele

Ebenfalls mit reiner Weste steht das Schweizer Duo Anouk Vergé-Dépré/Menia Bentele nach zwei Spielen da. Das Zweigespann setzte sich gegen die beiden Österreicherinnen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig mühelos in zwei Sätzen 21:14, 21:11 durch. Nach 36 Minuten war der Sieg im Trockenen – und damit auch die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation.

Böbner/Zoé Vergé-Dépré müssen Umweg nehmen

Einen Rückschlag hinnehmen mussten Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré. Nach dem Auftaktsieg am Dienstag kassierte das Schweizer Duo am Mittwoch gegen die Niederländerinnen Katja Stam/Raïsa Schoon eine 17:21, 17:21-Niederlage.

Im 1. Durchgang liefen Böbner/Vergé-Dépré früh einem Rückstand hinterher und konnten diesen in der Folge nicht mehr wettmachen. Im 2. Umgang kam der Bruch im Spiel der Schweizerinnen beim Stand von 6:6, als sie 6 der nächsten 7 Punkte abgeben mussten.

Die ausgeglichene Bilanz nach den beiden Gruppenspielen führt dazu, dass Böbner/Vergé-Dépré den Umweg über die Sechzehntelfinals nehmen müssen.