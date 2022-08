3. Gold: Garnbret gehen die Probleme aus

Einen einzigen kleinen Makel hatte die Leistung Janja Garnbrets in der Boulder-Lead-Kombination bei der EM in München: Sie brauchte für das 4. Boulder-Problem 2 Anläufe. Die vorherigen 3 Aufgaben meisterte sie allesamt ohne Mühe beim 1. Anlauf, auch die Lead-Route komplettierte sie. Mit 199,9 von 200 Punkten in der Disziplin Kombination, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris dabei ist, sicherte sich die Slowenin damit überlegen die 3. Goldmedaille (nach Lead und Boulder) an dieser EM. Ihre Landsfrau Mia Kampl wurde 2. (180,9), die Österreicherin Jessica Pilz holte Bronze (180,6). Schweizerinnen waren keine dabei.