Die Schweizer Kunstturner belegen im Mehrkampf mit dem Team den 6. Rang und sind damit im Final der Top 8 am Samstag dabei.

Noe Seifert glänzt mit dem hervorragenden 5. Platz im Mehrkampf und sichert sich zudem einen Finalplatz am Reck.

Andrin Frey schafft am Sprung den Einzug in den Final der Top 8.

Die Schweizer Kunstturner haben den Mehrkampf an den European Championships auf dem starken 6. Platz abgeschlossen. Das Quintett mit Noe Seifert, Marco Pfyl, Andrin Frey, Moreno Kratter und Dominic Tamsel schnappte sich damit auf souveräne Art und Weise das WM-Ticket für die Titelkämpfe Ende Oktober in Liverpool. Dazu ist eine Klassierung unter den besten 13 Nationen nötig gewesen.

Bester Schweizer im Mehrkampf-Final war Noe Seifert auf dem glänzenden 5. Rang. Der 23-jährige Aargauer überzeugte mit der Gesamtpunktzahl von 83,031 Zählern und lag damit nur knapp 2,5 Punkte hinter dem Goldmedaillengewinner Joe Fraser. Der Brite (85,565) setzte sich vor den beiden Türken Ahmet Önder (85,131) und Adem Asil (84,465) durch.

Schliessen 02:09 Video Seifert mit toller Reck-Vorstellung Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden. 02:09 Video Seifert sichert sich an den Ringen ein Top-Ergebnis Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden. 01:33 Video Seifert bleibt am Barren unter den Erwartungen Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 02:25 Video Tamsel überzeugt an den Ringen Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden. 01:37 Video Pfyl verpatzt tolle Barren-Übung beim Abgang Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Zwei Plätze in den Gerätefinals gebucht

In der Münchner Olympiahalle gab es für die Schweizer zusätzlich Grund zur Freude. Seifert gelang am Reck eine starke Darbietung, die mit einem Platz im Final vom Sonntag belohnt wurde. Er erhielt 14,133 Punkte und damit die drittbeste Bewertung aller Athleten. Pfyl verpasste die Finalqualifikation am Reck knapp, belegt als Neunter aber den ersten Reserveplatz.

Auch am Sprung wird die Schweiz am Sonntag im Final vertreten sein. Frey zeigte bei seinem 2. Sprung den schwierigen Dragulescu – ein Dreifachsalto vorwärts gehockt mit halber Drehung – und staubte für seinen Auftritt 14,383 Punkte ab. Damit zog er als 8. in den Final der Top 8 ein.