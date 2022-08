Legende: Keine nächste EM-Teilnahme nach Berlin 2018 Der Körper zwingt Martina Strähl in die Knie. Keystone/Walter Bieri

Corona-Nachwehen zwingen Strähl zum EM-Forfait

Das grosse Aufgebot von Swiss Athletics bei den Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) wird um ein Teammitglied kleiner und umfasst noch 45 Nominierte. Martina Strähl wird im Marathon nicht antreten können. Die vierfache EM-Teilnehmerin vom LV Langenthal hatte vor zwei Wochen eine Corona-Infektion, deren Folgen derzeit keine hohen Trainingsbelastungen zulassen. «Unter diesen Umständen macht ein EM-Start keinen Sinn», begründete die 35-jährige Strähl ihren Verzicht.

12:28 Video Aus dem Archiv: Strählt gibt einen Einblick in ihren Trainingsalltag Aus sportlounge vom 09.05.2016. abspielen. Laufzeit 12 Minuten 28 Sekunden.

Vetter hat die nächste Saison im Visier

Der deutsche Speerwerfer Johannes Vetter lässt nach der WM auch die kontinentalen Titelkämpfe in München aus, die im Rahmen der European Championships stattfinden. Überhaupt wird der 29-Jährige in der laufenden Saison keine Wettkämpfe mehr bestreiten. Immerhin schreitet die Therapie seiner verletzten Schulter erfolgreich voran. Wie Vetter am Mittwoch in den sozialen Netzwerken mitteile, wird er für das kommende Jahr zu «100 Prozent bereit» sein.