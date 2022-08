MTB: Flückiger in München doch am Start

Mathias Flückiger hat seinen EM-Verzicht revidiert. Der Olympia- und WM-Zweite hat sich gut von seiner Corona-Erkrankung erholt und wird am 19. August in München doch im Cross-Country-Rennen der Männer antreten. Der Formaufbau verlaufe besser als erwartet, teilte Swiss Cycling mit. Flückiger nimmt im Schweizer Kontingent den Platz von Reto Indergand ein. Als Titelverteidiger tritt eine Woche vor der WM in Frankreich der St. Galler Lars Forster an. Olympiasieger Nino Schurter ist nicht am Start.