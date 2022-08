Legende: Fahren an der WM wieder gegeneinander Mathias Flückiger und Nino Schurter. key/Gian Ehrenzeller

Mountainbike: Flückiger und Schurter passen

Nino Schurter und Mathias Flückiger lassen die Cross-Country-EM vom 19. August in München aus. Die beiden Schweizer legen den Fokus auf die WM, die eine Woche später in Les Gets (FRA) stattfindet. Das Schweizer Aufgebot der Männer an den European Championships wird angeführt von Filippo Colombo. Bei den Frauen treten am 20. August mit Jolanda Neff, Sina Frei, Linda Indergand und Alessandra Keller auch die Top-Athletinnen an.

Rad Strasse: Bissegger und Reusser mit Doppeleinsatz

Für die EM-Strassenrennen nominierte Swiss Cycling 15 Athletinnen und Athleten. Stefan Bissegger und Marlen Reusser sind sowohl für das Zeitfahren wie für das Strassenrennen vorgesehen. Titelverteidiger Stefan Küng wird nur im Zeitfahren antreten. Dem siebenköpfigen Strassenteam der Männer gehören unter anderen Mauro Schmid, Silvan Dillier, Reto Hollenstein und Michael Schär an.