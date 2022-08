Annik Kälin startet bei den European Championships überzeugend in den Siebenkampf und befindet sich nach 4 Disziplinen auf Rang 5.

Über die 400 m Hürden schaffen Annina Fahr, Yasmin Giger und Julien Bonvin die direkte Halbfinal-Qualifikation.

Im Tischtennis muss Rachel Moret in den 1/32-Finals die Segel streichen.

Siebenkampf: Kälin auf Zwischenrang 5

Annik Kälin ist der Auftakt in den EM-Siebenkampf geglückt. Die WM-Sechste von Eugene lancierte den Wettkampf im Münchner Olympiastadion über 100 m Hürden mit der schnellsten Zeit aller Siebenkämpferinnen. In 13,23 Sekunden verpasste sie ihre persönliche Bestzeit nur um 6 Hundertstel. Im Hochsprung liess sich Kälin 1,74 m notieren. Auf der Höhe von 1,77 m, was ihrer Saisonbestleistung entspricht, riss die Bündnerin 3 Mal.

Am Abend blieb Kälin im Kugelstossen mit 13,56 m 25 cm unter ihrer Bestleistung. Sie zeigte sich damit nicht vollends zufrieden. Im abschliessenden 200-m-Lauf wurde sie 2. mit einer Zeit von 24,14 s, wobei alle Athletinnen eher langsame Zeiten liefen.

Mit 3725 Punkten belegt Kälin nach dem ersten Tag und bei 3 ausstehenden Disziplinen Zwischenrang 5. In Führung liegt die belgische Weltmeisterin Nafissatou Thiam (4063), die im Hochsprung mit übersprungenen 1,98 m einen neuen EM-Rekord aufstellte. Am Donnerstag stehen für die Siebenkämpferinnen noch der Weitsprung, Speerwurf und der 800-m-Lauf auf dem Programm.

Schliessen 03:14 Video Kälin: «Es war ein solider Tag» Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 14 Sekunden. 00:47 Video Bestzeit über 100 m Hürden: Annik Kälin lanciert den Siebenkampf stark Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

400 m Hürden: Fahr, Giger und Bonvin im Halbfinal

Mit Annina Fahr und Yasmin Giger sowie Julien Bonvin haben sich über 400 m Hürden drei SchweizerInnen das Halbfinal-Ticket gesichert. Die Schaffhauserin Fahr gewann ihren Vorlauf in einer neuen persönlichen Bestzeit von 56,16 Sekunden. Giger lag ausgangs der letzten Kurve zurück, konnte aber zulegen und qualifizierte sich in 56,69 ebenfalls direkt für den Halbfinal. Der Walliser Bonvin (49,41) stellte die zweitbeste Zeit seiner Karriere auf und belegte in seinem Vorlauf den 3. Platz.

In den Vorläufen hängengeblieben sind Dany Brand (50,30) und Nahom Yirga (51,55). Brand zeigte ein starkes Rennen und kam als Führender aus der letzten Kurve. Auf der Zielgeraden konnte der Zürcher die Pace aber nicht durchziehen und musste sich mit Rang 6 begnügen. Der 20-jährige Yirga war bei seiner EM-Premiere bei der Elite von Beginn weg chancenlos.

Schliessen 00:38 Video Zusammenfassung 400 m Hürden Frauen Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 00:35 Video Zusammenfassung 400 m Hürden Männer Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden. 01:50 Video Der Vorlauf über 400 m Hürden mit Fahr Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 01:39 Video Der Vorlauf über 400 m Hürden mit Giger Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:47 Video Der Vorlauf über 400 m Hürden mit Bonvin Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden. 01:26 Video Der Vorlauf über 400 m Hürden mit Brand Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden. 01:19 Video Der Vorlauf über 400 m Hürden mit Yirga Aus Sport-Clip vom 17.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Tischtennis: Moret scheidet gegen Ungarin aus

Für Rachel Moret haben an den European Championships die 1/32-Finals Endstation bedeutet. Die 32-jährige Waadtländerin unterlag Georgina Pota in einem engen Match mit 3:4. An den Olympischen Spielen in Tokio hatte Moret die 37-jährige Ungarin überraschend bezwingen können. In München machte die Romande zwar einen 0:2-Rückstand wett, vergab im 5. Durchgang aber einen Satzball, um erstmals die Führung an sich zu reissen. Den 7. Satz verlor sie 6:11. Zuvor hatte Moret ihre beiden Gruppenspiele gewonnen.