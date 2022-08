Unverhofft und daher umso schöner: Ricky Petrucciani läuft im Final über die 400 m überraschend auf den 2. Schlussrang und sichert der Schweiz bei den Europameisterschaften in München die nächste Medaille. Silber sicherte sich der 22-Jährige dank einem unglaublich starken Schlusssprint, auf den letzten 100 Metern überholte der Tessiner noch 2 Konkurrenten.

Für Petrucciani, der trotz durchwachsenem Saisonverlauf in 45,03 Sekunden bis auf eine Hundertstelsekunde an seine persönliche Bestzeit herankam, ist es der bislang grösste Erfolg seiner Karriere. «Eine Silbermedaille bei der EM zu gewinnen, insbesondere nach dieser verkorksten Saison, ist unglaublich», so der Tessiner nach dem Rennen. Im Vorjahr hatte er Gold an der U23-EM geholt. Der zweite Schweizer Finalist Lionel Spitz wurde in der Zeit von 45,66 Siebter.

Überlegen Gold sicherte sich der Brite Matthew Hudson-Smith in einer Zeit von 44,53. Für Grossbritannien ist es der 4. EM-Titel in Serie über die Stadionrunde. Bronze ging an Hudson-Smiths Landsmann Alex Haydock-Wilson. Bitter endete das Rennen für Liemarvin Bonevacia (NED), der das Podest um gerade einmal 8 Tausendstel verpasste.