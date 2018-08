Als 9. hatte sich Michelle Heimberg am Samstagmorgen in Edinburgh für den Final der besten 12 qualifizieren können. In der Entscheidung um die Medaillen konnte die junge Aargauerin dann noch einen draufsetzen. Am Ende belegte sie den starken 5. Rang.

Wie schon in der Qualifikation konnte sich Heimberg mit fortschreitender Wettkampfdauer verbessern. Mit dem letzten Sprung überholte sie noch 4 Konkurrentinnen. Am Ende totalisierte die EM-Silbergewinnerin von 2017 274,20 Punkte.

Podestspringerinnen in einer eigenen Kategorie

Die Medaillenränge blieben für Heimberg allerdings ausser Reichweite. Auf den Bronzeplatz büsste sie mehr als 50 Punkte ein. Der Sieg ging an Grace Reid. Die Britin setzte sich vor ihrer Landsfrau Alicia Blagg und Tina Punzel (De) durch.

Bereits im Vorkampf gescheitert war Jessica Favre, die zweite Schweizerin im Wettkampf. Sie musste sich mit Platz 18 begnügen.