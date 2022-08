Am Donnerstag wird an den European Championships die Medaillenjagd eröffnet – mit diesen Schweizer Hoffnungsträgern.

Legende: Gehören zu den Schweizer Trümpfen in München Mujinga Kambundji, Simon Ehammer, Jolanda Neff und Stefan Küng. Imago/Michal Cerveny /frontalvision/Andrea Staccioli/Insidefoto

In München werden in den nächsten 11 Tagen insgesamt 177 Medaillensätze vergeben. Um einige davon werden auch die Schweizer Athletinnen und Athleten ein Wörtchen mitreden wollen. Die besten Chancen auf EM-Edelmetall darf man sich in den Sparten Leichtathletik und Rad ausrechnen. Aber auch im Beachvolleyball oder im Rudern gibt es aus Schweizer Sicht Anwärterinnen und Anwärter auf Medaillen:

Leichtathletik

Sprint: Im Münchner Olympiastadion wird Mujinga Kambundji eine der grossen Schweizer Attraktionen sein. Seit ihrem Bronze-Coup an der WM 2019 in Doha sprintete die Bernerin an grossen Titelkämpfen in einen Final nach dem anderen. Die amtierende 60-m-Hallenweltmeisterin hat in Sachen EM zudem noch eine Rechnung zu begleichen: Vor 4 Jahren in Berlin wurde sie über 100 und 200 m zweimal Vierte.

01:03 Video Archiv: Staffel-Coach Rothenbühler erwägt Formations-Wechsel Aus Sport-Clip vom 24.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Zehnkampf: An der WM in Eugene wollte er es noch im Weitsprung wissen, an der EM in München tritt Simon Ehammer in seiner angestammten Disziplin Zehnkampf an. Der Schweizer Rekordhalter hat als aktuelle europäische Nummer 5 intakte Medaillenchancen. Als Favorit tritt der frischgebackene Weltmeister Kevin Mayer an.

Rad

MTB: An Olympia haben die Mountainbikerinnen vor einem Jahr in Tokio gross abgeräumt. Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand heimsten gleich den kompletten Medaillensatz ein. Neffs Formstand scheint rechtzeitig auf die EM (und die eine Woche später stattfindende WM) seinen Höhepunkt zu erreichen, wie sie zuletzt in Mont-Sainte-Anne eindrücklich bewiesen hat. Mit Alessandra Keller haben die Schweizerinnen eine weitere äusserst starke Kandidatin in ihren Reihen, die für einen Medaillen-Coup in Frage zu kommen scheint. Ähnlich wie Filippo Colombo bei den Männern hat sie heuer definitiv den Durchbruch geschafft. Wie fit Mathias Flückiger, der sich kurzfristig doch für einen EM-Start entschieden hat, nach seiner Corona-Erkrankung ist, wird sich zeigen.

03:55 Video Archiv: Der historische Schweizer Dreifachsieg in Tokio Aus Tagesschau vom 27.07.2021. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 55 Sekunden.

Strasse: Interessant wird aus Schweizer Sicht einmal mehr das Zeitfahren. Die Bernerin Marlen Reusser tritt in München als Titelverteidigerin an. Die Olympiazweite von Tokio scheint sich rechtzeitig auf die Titelkämpfe von einer Hirnerschütterung zu erholen. Bei den Männern nimmt Stefan Küng nach seinen EM-Titeln 2020 und 2021 das Triple ins Visier.

Beachvolleyball

Richtig gut unterwegs sind derzeit auch die Schweizer Beachvolleyballerinnen. Zuletzt gewannen die beiden Duos Tanja Hüberli/Nina Brunner und Anouk Vergé-Dépré/Menia Bentele den erstmals ausgetragenen Nations Cup in Wien. Wie man an Titelkämpfen performt, wissen beide: Hüberli/Brunner treten in München als Titelverteidigerinnen an, Vergé-Dépré hatte in Tokio mit ihrer aktuell verletzten Partnerin Joana Heidrich Olympia-Bronze gewonnen.

01:00 Video Schweiz gewinnt 1. Austragung des Nations Cups Aus Sport-Clip vom 06.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Rudern

Einen Titel sowie zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille hat Skifferin Jeannine Gmelin an Europameisterschaften bereits gewonnen. Ob in München eine dazukommt? Die Ustermerin legte nach Tokio eine längere Pause ein und begann erst Ende März/Anfang April wieder voll mit dem Training. Der 3. Rang in Luzern vor einem Monat und der 2. zuvor in Posen lassen dennoch auf eine Medaille hoffen.

. Das Quartett Pascale Walker/Lisa Lötscher/Salome Ulrich/Célia Dupré gewann Silber beim Weltcup in Posen und kann Ähnliches wiederholen. Gespannt und mit Medaillenambitionen sticht der neuformierte Vierer ohne Steuermann der Männer ins Rennen. Die drei Olympia-Ruderer Roman Röösli, Andrin Gulich und Joel Schürch starten gemeinsam mit Tim Roth in eine neue Bootsklasse mit dem Fernziel Olympia 2024. Und viele trauen ihnen bereits bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei der EM einen Podestplatz zu.

Triathlon