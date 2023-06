Nach Silber im letzten Jahr gewinnt Wasserspringerin Michelle Heimberg an der EM im polnischen Rzeszow Bronze vom 3-Meter-Brett.

European Games in Polen

Die 23-jährige Aargauerin Michelle Heimberg zeigte an den European Games in Rzeszow (POL) lange einen starken Wettkampf und führte die Rangliste vor dem fünften und letzten Sprung sogar knapp an. Ihr letzter Versuch missriet jedoch, sodass die Schweizerin noch um zwei Positionen zurückfiel. Mit dem Schlusswert von 306,7 Punkten blieb Heimberg sogar nur 1,75 Punkte vor der viertplatzierten Lena Hentschell aus Deutschland.

Gold holte sich die italienische Titelverteidigerin Chiara Pellacani mit 321,45 Punkten. Silber ging an die Schwedin Emilia Nilsson Garip (316,6).

Ebenfalls Bronze im Sportklettern

Sportkletterer Julien Clémence erreichte in Tarnow im Bouldern ebenfalls einen 3. Platz. Der 21-jährige Luzerner blieb im Final der sechs qualifizierten Athleten einzig hinter dem Franzosen Thomas Lemagner und dem Letten Edvards Gruzitis. Bei den Frauen musste sich die Schweizerin Sofya Yokoyama mit dem 6. Rang begnügen.