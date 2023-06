Legende: Darf sich über Edelmetall freuen Yuki Ujihara. Getty Images/Omar Marques

Am 2. Tag der European Games holt Karateka Yuki Ujihara die erste Schweizer Medaille.

BMX-Hoffnung Nikita Ducarroz geht als Quali-Beste leer aus.

Die Schiess-Duo Nina Christen/Jan Lochbihler verpasst den Final im Mixed-Wettbewerb.

Der 22-jährige Aargauer Karateka Yuki Ujihara hat an den European Games in Polen die Bronzemedaille in der Disziplin Kata gewonnen. Der dreifache EM-Dritte scheiterte im Wettkampf in Krakau, der nicht als Europameisterschaft gewertet wird, erst im Halbfinal am Türken Ali Sofuoglu, dem aktuellen Europameister.

Enttäuschung für Ducarroz

BMX-Fahrerin Nikita Ducarroz war im Final als Beste der Qualifikation angetreten. Im polnischen Krzeszowice konnte die 26-Jährige ihre Leistung vom Vortag aber nicht bestätigen. Nachdem sie im 1. Run gestürzt war, liess sie im 2. Durchgang das nötige Risiko vermissen. Am Ende resultierten für die in den USA aufgewachsene Genferin 74 Punkte und damit nur der 4. Rang.

00:53 Video Ducarroz verpasst EM-Medaille Aus Sport-Clip vom 22.06.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Den Europameistertitel im Rahmen der European Games in der BMX-Freestyle-Konkurrenz ging an die Tschechin Iveta Miculycova (82,33). Das Podest komplettierten Kim Lea Müller (GER/79,66) und die Französin Laury Perez (77,00).

Christen/Lochbihler scheitern knapp

Auch im ersten Schiesswettbewerb blieb der Schweiz eine Medaille verwehrt. Olympiasiegerin Nina Christen und Jan Lochbihler verpassten im Mixed-Wettbewerb der Kategorie 10 m Luftgewehr den Finaldurchgang der besten 4 denkbar knapp. Als 5. fehlten dem Duo nur 0,1 Punkte.