Die 10. Ausgabe der X-Alps, dem weltweit härtesten und längsten Gleitschirmrennen, verlangt den Athleten alles ab. Start war am letzten Sonntag in Salzburg. Das Ziel des 1238 Kilometer langen Rennens befindet sich in Zell am See.

In den letzten Tagen stand unter anderem die Überquerung der Glarner Alpen und des Furkapasses an. Die zahlreichen Gewitter erschwerten die Angelegenheit.

Am Wochenende folgt die mit grosser Spannung erwartete Umrundung des Montblanc auf dem Programm. Immer noch intakte Chancen auf seinen 7. Triumph hat der Adelbodner Chrigel Maurer. Er liegt hinter dem Franzosen Maxime Pinot auf Platz 2. Der Berner Oberländer Patrick von Känel ist Vierter.