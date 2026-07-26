Lucas Malcotti holt an der Fecht-WM in Hongkong sensationell Einzel-Gold mit dem Degen.

Vor dem 31-jährigen Walliser ist das noch keinem Schweizer gelungen.

Im Final setzt sich Malcotti gegen den Italiener Davide Di Veroli mit 12:11 durch.

Lucas Malcotti hat Geschichte geschrieben. Dank eines knappen 12:11-Erfolgs im Final über den Italiener Davide Di Veroli kämpfte er sich an der WM in Hongkong zum Titel. Er ist der erste Schweizer Fechter überhaupt, der im Einzel die Goldmedaille holt. Bis anhin war das nur Anja Straub bei den Frauen an der WM 1989 geglückt.

Unmittelbar nach seinem Erfolg sagte der 31-Jährige, das Glück sei «auf seiner Seite» gewesen. So hatte er die erste Überraschung bereits im Achtelfinal realisiert, als er den Ungarn Gergely Siklosi dominierte und gleich mit 15:11 besiegte.

Im Viertel- und Halbfinal musste Malcotti dann zweimal in die Verlängerung. Gegen den Russen Dimitri Schwelidse setzte er sich in der Runde der besten 8 schliesslich 12:11 durch, während er den Aussenseiter und Überraschungs-Halbfinalisten Khalifah Alomairi aus Saudi-Arabien ebenfalls nur knapp (13:12) bezwang.