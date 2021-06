Am Sonntag starten die 10. X-Alps der Gleitschirmpiloten. Der Schweizer Favorit Chrigel Maurer profitiert von einer Routenänderung.

33 Athleten aus 17 Nationen nehmen dieses Wochenende die beschwerliche, 1238 km lange Route nur zu Fuss und mit dem Paragleiter in Angriff. Die Jubiläumsausgabe der X-Alps wartet mit einer Besonderheit auf: Das Ziel liegt nicht mehr an der Côte d'Azur, sondern wieder beim Startpunkt in Salzburg.

«Wir drehen eine Runde um den Mont Blanc und kehren dann zurück», erläutert Chrigel Maurer. Für den Berner Gleitschirmpiloten ein Vorteil: «Ich freue mich, dass Südfrankreich wegfällt. Das Gelände ist schwierig dort, mit vielen Büschen und wenig Landeplätzen.»

Folgt der 7. Streich?

Maurer ist auf dem Papier der Favorit: Bei 6 Teilnahmen bislang hat er 6 Mal triumphiert. Was liegt heuer drin? «Ich bin gut vorbereitet. Möglich ist vieles.» Er gibt aber auch zu bedenken: «Es kann immer viel passieren. Ich kann mich mit einem einzigen Misstritt schnell selber ausschalten.»

Inwiefern die Routenänderung eine emotionale Geschichte ist, erklärt Maurer im Video oben.