Pirmin Werner und Noé Roth überstehen die Aerials-Quali ohne Mühe und springen am Sonntag um die Medaillen.

Direkte Final-Quali: Werner und Roth melden Ambitionen an

Aerials an Freestyle-WM

Der Kampf um Edelmetall im Aerials der Männer am Sonntag findet mit zwei Schweizer Athleten statt: Pirmin Werner und Titelverteidiger Noé Roth haben in der Qualifikation im Engadin souverän den Sprung in den Final geschafft. Die beiden mussten gar nicht erst einen zweiten Versuch zeigen.

Dies, weil sowohl Werner wie auch Roth schon beim ersten Sprung unter den besten 6 landeten und damit direkt in den Final einzogen. Mit den Rängen 2 und 4 meldeten sie ihre Medaillenambitionen an der Heim-WM eindrücklich an.

Werner zeigt die bessere Landung

Anders als noch beim Bronze-Coup am Donnerstag, wo Werner noch etwas Mühe bekundet hatte, erreichte der Zürcher in der Einzel-Qualifikation am Samstag eine höhere Punktzahl als Roth. Insbesondere die Landung sass beim 25-Jährigen sauberer. Werner wurde für seinen «Back-Double-Full-Full-Full» mit 121,72 Punkten belohnt – und blieb damit nur 55 Hundertstelpunkte hinter dem Quali-Sieger Quinn Dehlinger (USA).

Roth, der denselben Sprung demonstrierte, war in der Luft ähnlich souverän wie Werner, hatte bei der Landung dann aber Rücklage und entging einem Sturz knapp. Die direkte Final-Quali sicherte sich aber auch der Zuger souverän. Und am Sonntag beginnt dann alles wieder bei null.

2 grosse Favoriten bleiben hängen

In der Qualifikation gab es im Kreis der Favoriten derweil zwei grosse Überraschungen. Saisondominator Guangpu Qi (CHN), der sich vor der WM 15-mal in Folge im Weltcup für den Final qualifiziert hatte, sowie der Ukrainer Dimitro Kotovskyi konnten ihre Sprünge in beiden Runs nicht stehen und blieben hängen.

Bei den Frauen gewann die Kanadierin Marion Thenault mit 113,33 Punkten die Qualifikation. Schweizerinnen waren keine am Start.

So geht es weiter

Nach der erfolgreichen Quali kämpfen Werner und Roth am letzten Tag der Freestyle-WM um die Medaillen. Den Aerials-Final sehen Sie am Sonntag ab 14 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Freestyle-WM