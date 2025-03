Endstation an der WM für Wili und Gubser

An der Freestyle-WM im Engadin springen die Freeskier Colin Wili und Kim Gubser in der Sparte Big Air an den Final-Tickets vorbei.

Im 2. Heat melden aus Schweizer Sicht Fabian Bösch und Andri Ragettli mit deutlich besseren Aussichten Ambitionen auf einen Platz im Feld der 10 Finalisten an – um 15:30 Uhr live in der Sport App oder hier zu verfolgen.

Gefordert war in St. Moritz in der Vorausscheidung im Big-Air-Freeski ein Platz in den Top 5, um bei der Endausmarchung 2 Tage später dabei sein zu können. Das Prozedere war lang, umfasst 2 Heats mit je 3 Runs, von denen die besten 2 in die Wertung fliessen.

Geliefert hatten die beiden Schweizer Teilnehmer in der 1. Qualifikations-Tranche, Colin Wili sowie Kim Gubser, die Ränge 10 mit 166,00 Punkten und 12 mit 163,00 Zählern. Somit schnitten sie im Bereich ihrer Möglichkeiten ab, flogen im Feld mit 24 Athleten aber doch klar an den Final-Plätzen vorbei.

Es folgen noch 2 Hoffnungsträger

Im alles entscheidenden 3. Durchgang liessen Wili wie auch Gubser nichts unversucht und gingen nochmals all in. In beiden Fällen gab es kein zählbares Ergebnis, stattdessen verpatzte Landungen.

Die Entscheidung folgt am Samstag Box aufklappen Box zuklappen Um die Medaillen kämpfen die Freeskier in der Sparte Big Air dann am Samstagabend – live ab 19:15 Uhr auf SRF zwei oder in der Sport App zu verfolgen. Der Final findet gleichzeitig mit jenem der Frauen statt.

Noch müssen die Schweizer in dieser Konkurrenz aber die Final-Ambitionen nicht gänzlich begraben. So schicken die WM-Gastgeber später am Donnerstag mit Fabian Bösch und Andri Ragettli nochmals 2 Kandidaten ins Rennen.